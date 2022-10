Discussie over deelscooter: Te groot, te snel en neemt te veel ruimte in

Er is een discussie gaande in de gemeenteraad over de deelscooters in de stad. Sommige partijen willen er van af.

De grootste fractie GroenLinks vindt dat de scooters te veel ruimte innemen en bovendien te snel en te groot zijn. GroenLinks ziet meer in de elektrische deelfiets die inmiddels ook in Groningen te gebruiken is.

De fractie van Student & Stad denkt dat als er aparte parkeervakken in het centrum voor de deelscooters komen, de grootste overlast weggenomen wordt. Veel mensen ergeren zich er aan dat de scooters veel openbare ruimte in beslag nemen.

De discussies over de deelscooters kunnen nog even doorgaan. De contracten van de gemeente met de aanbieders Felyx en Check lopen tot en met 30 april volgend jaar.

De gemeente Utrecht heeft inmiddels besloten om per 30 november de deelscooters te verbannen. Utrecht is wel enthousiast over de deelfiets. Er komen daarom meer deelfietsen.