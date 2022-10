“Dinsdag veel bewolking en af en toe zon, vanaf vrijdag licht onbestendig”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het rustig herfstweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we vanaf vrijdag te maken met een onstabiele setting.

“Dinsdag is er veel bewolking, met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij rustige condities wordt het 14 graden. Het rustige maar overwegend grijze weer danken we aan een hogedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan over ons land heen schuift. Woensdag wordt er aanvankelijk opnieuw vochtige lucht aangevoerd. Er is dan ook veel bewolking en kans op een mistbank. In de loop van de dag wordt de bewolking dunner en breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur schommelt rond de 13 graden bij een zwakke of matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3.”

“Op donderdag wisselen enkele wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Lokaal valt in de loop van de dag een bui, maar in veel gebieden blijft het droog. Het wordt 15 graden en de wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Vrijdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Het wordt 16 graden en de zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Het weekend lijkt licht onstabiel te gaan verlopen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.