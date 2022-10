Dieven stelen voor vijfduizend euro aan instrumenten en andere spullen van zangeres Katie Koss

nieuws

Foto via website Katie Koss

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag alle muziekinstrumenten en benodigdheden van zangeres Katie Koss uit Groningen gestolen uit haar auto, die geparkeerd stond in een parkeergarage aan de Oostersingel.

De inbrekers namen voor tussen de vier- en vijfduizend euro aan spullen mee uit de auto van de Gronings-Oekraiense zangeres (echte naam Katja Poltavets). De auto stond in parkeergarage Bleekveld, tussen het UMCG en het centrum in. Volgens Poltavets waren er geen sporen van braak, maar stond er wel een raam open toen ze haar voertuig leeg aantrof.

Koss kreeg dit jaar landelijke bekendheid, na haar optreden van afgelopen maart tijdens de landelijke Giro-555 actie voor Oekraïne. De zangeres doet dit jaar ook mee aan de Popronde en had nog verschillende optredens op het programma staan. Of die nu doorgaan, is nog niet bekend.

De zangeres stelt dat er mogelijk camerabeelden zijn van de diefstal en gaat aangifte doen. Poltavets doet met tranen in de ogen een oproep via haar Instagrampagina: “Muzikanten let alsjeblieft op: misschien komen jullie mijn lang gespaarde spullen ergens in de verkoop tegen.” Een lijst met de gestolen spullen vindt je in het Instagram-bericht hieronder:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door катя • Katja Poltavets (@iamkatiekoss)