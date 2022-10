De hele dag geen treinen naar Roodeschool vanwege werkzaamheden

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Roodeschool moeten zondag rekening houden met een extra reistijd. Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er de hele dag geen treinen.

Aanvankelijk meldde vervoersbedrijf Arriva dat de werkzaamheden rond 23.15 uur zouden beginnen, maar uit informatie in de reisplanner blijkt dat alle treinen gedurende de dag geschrapt zijn. Op reacties op sociale media meldt het bedrijf dat er de hele dag geen treinen kunnen rijden vanwege werkzaamheden. Het bedrijf zet bussen in die in Groningen vanaf de voorzijde van het Hoofdstation vertrekken. Vanuit Groningen vertrekt op ieder uur om xx.22 uur een bus.

Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een half uur. De verwachting is dat maandagochtend de treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.

@Arriva_NL Rijden er morgen de hele dag geen treinen tussen Groningen en Roodeschool? Op de reisplanner staat dat alle reisadviezen vervallen — JandeMan (@man_jande) October 1, 2022

@Arriva_NL hebben jullie een reisschema voor de bussen richting Uithuizen van morgen? Gezien de NS-app alle reizen heeft gecanceld ben ik benieuwd naar de bustijden — Daniël (@Daniel_Huizenga) October 1, 2022