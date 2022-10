“De 4 Mijl was zoals een 4 Mijl hoort te zijn met prachtige winnaars”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De 4 Mijl zit erop. Zo’n 23.000 deelnemers deden zondag mee aan de hardloopwedstrijd van Haren naar Groningen. Johan Meijer van organisator Golazo Noord-Nederland is trots.

Hoi Johan! Het is nu rond 20.30 uur en het klinkt behoorlijk rustig bij jou op de achtergrond …

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik hier helemaal alleen op de Vismarkt sta. Zojuist zijn de laatste onderdelen opgehaald en dat betekent dat de 4 Mijl er nu echt op zit. We kunnen terugkijken op een fantastische dag. We hadden prachtig weer, en samen met heel veel vrijwilligers hebben we een mooie editie kunnen organiseren. Er waren veel lopers, veel publiek en we hebben weer eens de stad ouderwets plat kunnen leggen.”

De ogen waren vooral gericht op de wedstrijdloop. Van te voren was bekend dat er geen Afrikaanse lopers deel zouden nemen, maar dat er wel diverse nationale talenten aan de start zouden verschijnen wat de spanning ten goede zou komen. Is dat gelukt?

“Ik denk dat het heel goed gelukt is. Bij de dames won Silke Jonkman. Geboren en getogen in Haren, actief bij team 4 Mijl. Een deelneemster die hier is opgegroeid, en ze heeft heel goed gelopen. De concurrentie bleef heel dichtbij waardoor het tot het laatst spannend was. En bij de mannen hadden we Efrem Gidey. Een jongen die geboren is in Eritrea, maar die al weer heel wat jaren in Ierland woont. Halverwege dacht hij, ik ga er vandoor. Ik ga proberen wat ik kan. Yorben Ruiter bleef in de buurt, maar kon Gidey niet achterhalen. Ja, prachtig.”

Twee mooie winnaars. En zeker als het levensverhaal van Gidey leest, dan gun je hem deze overwinning ook …

“Hij heeft inderdaad heel wat meegemaakt. Het is een bijzondere jongen, is erg aardig, en een groot talent. Gidey, maar ook Jonkman, dat zijn namen die we nog vaak gaan horen in de toekomst. De 4 Mijl is een ideaal evenement voor beginnende lopers die we de komende jaren op een ander toneel terug gaan gaan zien.”

Daarna volgden de bedrijven- en recreatieloop. Hoe is dat verlopen?

“Als organisatie proberen we het zo goed mogelijk te organiseren. Daar zit ook veel kantoorwerk bij. Op een dag als vandaag dan zit ik in de auto, rijd ik voor de wedstrijdlopers uit, en dan zie ik al het publiek. Ik zie al het enthousiasme. Voor mij is dat kippenvel. Dat we zoiets moois neer kunnen zetten, waarbij we zoveel mensen enthousiast maken. Ook bij de bedrijven- en recreatieloop. Jonge en oudere deelnemers, arm en rijk, getraind en nog maar net begonnen. Dat is misschien wel de grootste winst van vandaag. Dat iedereen hetzelfde is. Dat iedereen elkaar hielp waar dat kon. Dat is toch prachtig in een polariserende samenleving?”

Je klinkt trots …

“Dat ben ik ook. En dat mag iedereen ook zijn die op welke manier dan ook heeft bijgedragen vandaag aan het succes. Ik heb veel blije gezichten gezien. Er zijn persoonlijke records gesneuveld. Er zijn drempels overwonnen. En dat alles zonder incidenten. Ja, ik kijk heel tevreden terug op deze dag.”

Efrem Gidey

Gidey werd op 3 september 2000 geboren in het door oorlog verscheurde Eritrea. Via een reeks vluchtelingenkampen kwam hij uiteindelijk via het Franse Calais in maart 2017 aan in Ierland. Daar werd hij onder de hoede genomen door trainer Joe Cooper van atletiekvereniging Clonliffe Harriers A.C. in Dublin. Gidey had op dat moment geen enkele achtergrond in de atletiek. Dat hij talent had voor de sport bleek toen hij in Tyrellstown, ten westen van Dublin, onderwijs ging volgen op de Le Chéile Secondary School. Waar Gidey zelf interesse had in fietsen, de meest populaire duursport in Eritrea, was het Cooper die zei dat een fiets veel te duur was, en dat hardlopen hem veel beter zou passen. “Hij is een heel rustige jongen, zo makkelijk in de omgang, een feest voor elke coach”, laat Cooper aan omroep RTÉ weten, nadat hij in 2019 zijn eerste grote prijs pakte op de European Cross Country Championships in Lissabon.

Silke Jonkman

De 25-jarige Silke Jonkman is geboren en getogen in Haren. Op jonge leeftijd ging ze naar de Sint Nicolaasschool. In groep 8 werd ze bevangen door het 4 Mijl-virus. Sindsdien loopt ze vrijwel elk jaar van Haren naar Groningen. Vorig jaar heeft ze professionele stappen gezet door zich aan te sluiten bij het Groningse Team 4 Mijl. Onder leiding van coach Eddy Kiemel zijn er grote sprongen gemaakt in de ontwikkeling. Het was ook Kiemel die Jonkman overtuigde om eens de tien kilometer te lopen. Tijdens het debuut op de tien, bij de Klap tot Klap-loop in Musselkanaal, kwam Jonkman kapot over de finish, maar het smaakte naar meer. Afgelopen zomer deed ze mee op de tien kilometer bij het EK in München. Dit jaar had Jonkman op de 4 Mijl als doel gesteld om haar persoonlijk record van 21.16 te verbeteren, en om wellicht een podiumplaats te bemachtigen. Dat lukte ruimschoots.