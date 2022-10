Cosis opent nieuwe locatie in Groningen

oogochtendshow

Foto: Cosis Groningen Hoendiep

Cosis opent volgende week een nieuwe locatie voor mensen met een beperking. Hier bieden zij werk, dagbesteding en leren aan cliënten. Cosis pakt flink uit met een driedaagse opening, met workshops, demonstraties, proeverijtjes en muziekoptredens.

Cosis helpt in Groningen en Drenthe kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Met ruim 200 locaties zijn ze op veel plekken te vinden. Cosis opent volgende week een nieuwe locatie op het terrein van de Woonboulevard in Groningen. De festiviteiten vinden plaats op 13, 14 en 15 oktober.

Op de donderdag is er vooral aandacht voor oriëntatie werkplek, scholen, doorverwijzers, woonvoorzieningen enz.

de volgende dag specifieke aandacht voor ook zakelijke klanten. Op de zaterdag is het groot feest voor iedereen! Op alle dagen is er bezoek welkom!

Het mooie aan de locatie aan het Hoendiep is dat het een variatie aan werkzaamheden biedt. Het bestaat uit woon- en cadeauwinkel #metzorggemaakt, Cosis Kunst, de Resaikelfabriek, Cosis Hout, Bakkerij COOS en het Grand Café Hoendiep.