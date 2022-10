CNV Vakmensen wil eenmalige uitkering werknemers OV

nieuws

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

CNV Vakmensen wil een forse eenmalige uitkering voor alle ruim 13.000 werknemers in het openbaar vervoer, om het verlies aan koopkracht enigszins te verzachten.

De bond heeft hierover woensdag een brief gestuurd aan werkgeversvereniging VWOV. ‘De onvoorziene, ongekend hoge inflatie mag niet alleen voor rekening komen van de werknemers’, vindt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. ‘We doen daarom een beroep op de werkgevers om dit samen op te lossen.’

De huidige cao Openbaar Vervoer is nog gebaseerd op de situatie van vóór het begin van de oorlog in Oekraïne. Op 4 februari presenteerden de werkgevers een eindbod voor een eenjarige cao (tot eind dit jaar), waar de leden van CNV Vakmensen op 12 maart mee hebben ingestemd. Sindsdien zijn de inflatie en de energieprijzen ongekend gestegen.

Volgens CNV Vakmensen is er nu sprake van een uitzonderlijke situatie, die om uitzonderlijke maatregelen vraagt. In de brief staat: ‘Wij vinden dat wij als cao-partijen het aan onze leden en jullie medewerkers verschuldigd zijn om samen te komen tot een oplossing. De inflatie kan en mag niet alleen door de medewerkers gedragen worden.’