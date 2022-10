Buurthuiskamer in Vinkhuizen houdt deuren op slot na inbraken: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

nieuws

Foto: Danny Hoffmann

Nadat de BuurtHuiskamer in de Platinaflat vorige week donderdagnacht opnieuw het slachtoffer is geworden van een inbraak, geven de beheerders van de huiskamer het (voorlopig) op. De deuren blijven dicht, totdat woningcorporatie Patrimonium de ruimte veiliger maakt en de gestolen goederen zijn vergoed.

Eind september was het al twee keer raak met inbraken in de huiskamer. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er weer ingebroken en nu is voor beheerders Jettie en Joost de maat vol.

“We zijn deze nacht helaas weer het slachtoffer geworden van een brutale en laffe inbraak”, schrijven de beheerders op hun Facebook-pagina. “Het is voor ons als stichting Stuif es in Platina, onmogelijk om op deze voet verder te gaan. Financieel, maar ook fysiek kunnen wij het als stichting, en vrijwilligers niet meer opbrengen. De beslissing valt ons zwaar.”

Stichting wijst naar woningcorporatie als verantwoordelijke

De Stichting Stuif es in Platinaflat, die de buurthuiskamer beheert, wijst met name naar woningcorporatie Patrimonium (de eigenaar van het voormalige verzorgingshuis) als verantwoordelijke. Zij zouden weinig medewerking hebben verleend aan het veilig maken van het buurthuis.

Na de twee eerder inbraken in september startte de stichting al een inzamelingsactie, waarmee de gestolen luidsprekers, microfoons en een koffiemachine konden worden vervangen. Ook moest een rolluik voor de huiskamer worden hersteld. Inmiddels is er ruim 1.100 euro binnen.