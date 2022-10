Boeken- en platenbeurs voor het goede doel in Mediacentrale

nieuws

foto: Bob de Vries

De Stichting Rock & Read houdt komend weekend een boeken- en platenbeurs in de Mediacentrale. De opbrengst gaat onder meer naar goede doelen die actief zijn rond het thema laaggeletterdheid.

De stichting is ontstaan vanuit een initiatief van Rotaryclub Groningen Zuid. Rock & Read wil, via de inzameling en doorverkoop van tweedehands boeken en platen, een bijdrage leveren aan goede doelen in het noorden, die zich onder andere met laaggeletterdheid bezig houden.

De beurs wordt georganiseerd door vrijwilligers en de toegang is gratis. De beurs is vrijdag geopend van 18.00 tot 21.30 uur, zaterdag van 11 tot 17 uur en zondag van 11 tot 16 uur.