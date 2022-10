Bewonersbijeenkomst om Damsterplein te vergroenen

nieuws

Foto: Sybren Veenstra

Op het Damsterdiep vindt komende zaterdag een bewonersbijeenkomst plaats om de toekomst van het Damsterplein te bespreken. Dat heeft wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie woensdag laten weten.

“Er wordt al lange tijd gesproken om het Damsterplein om te toveren in een groen- en klimaatadaptief plein”, vertelt Wijnja. “Door de coronacrisis heeft dit project lange tijd stil gelegen. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om een bijeenkomst met de buurt te organiseren. Dit is bedoeld om informatie uit te wisselen, en om informatie op te halen. Ook willen we door middel van activiteiten laten zien wat er mogelijk is. De bijeenkomst vindt plaats van 11.00 tot 15.00 uur.”

Het Damsterplein is een aantal jaren geleden heringericht als evenemententerrein. Er is destijds gekozen voor een verhard plein met verplaatsbare bomen. Door de jaren heen is echter gebleken dat er weinig belangstelling is om evenementen op deze locatie te organiseren. Daarnaast wijst de praktijk uit dat het verharde plein in de zomermaanden erg heet wordt. Ook als er sprake is van forse regenbuien, kan er wateroverlast ontstaan.