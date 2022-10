Automobilist knalt op busje dat met pech op vluchtstrook staat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de N355 nabij Stad is maandagavond de bestuurder van een personenauto op een busje geknald. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 22.15 uur. “Het busje stond met pech op het viaduct in de richting van Zuidhorn”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is vervolgen de bestuurder van een personenauto op het busje geknald. Daarbij is er forse schade ontstaan.” Hulpdiensten ware snel ter plaatse. “De betrokkenen zijn gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

De weg was enige tijd dicht, maar al snel kon het verkeer weer passeren. De betrokken voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.