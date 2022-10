Auto in lichterlaaie aan Vondellaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Vondellaan is zaterdag aan het einde van de avond een auto door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 23.50 uur binnen waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “De auto staat volledig in de brand”, beschrijft Ten Cate de situatie. “Het gaat om een geparkeerde auto die langs de kant van de weg staat. De brand is begonnen bij de motorkap. Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust, maar desondanks is het voertuig zwaar beschadigd geraakt.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Omdat het om een geparkeerde auto gaat zal hier door de politie onderzoek naar gedaan worden.

Een filmpje van de brand: