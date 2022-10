Amateurvoetbal: Winst GVAV en GRC. Helpman en Lewenborg halen uit

sport

Foto Martijn Minnema. FC Lewenborg - LEO

In de eerste klasse E zondag wonnen GVAV en GRC in de derde competitieronde. Een klasse lager won Helpman ruim en in 3C haalde FC Lewenborg opnieuw stevig uit en heeft de volle buit.

1E

GVAV Rapiditas won in Norg met 3-1 van GOMOS. GVAV maakte alle doelpunten. Roald van Geffen scoorde onbedoeld voor GOMOS. Jordi Paapst en Ricardo Postema draaiden voor GVAV de rollen om. Paapst bepaalde met zijn tweede direct na rust de eindstand. GVAV staat 5e met 6 punten uit 3 wedstrijden.

GRC Groningen boekte in Coevorden tegen Germanicus de eerste winst: 3-1. Erwin Alt scoorde twee keer. Nadat Germanicus met tien man verder moest na rood, kwamen de Drenten nog op 2-1, maar Rens Wardenier stelde de Groninger winst veilig. GRC heeft 3 punten uit 3 wedstrijden.

2K

Helpman boekte na twee gelijke spelen de eerste winst. De uitwedstrijd tegen Noordster werd met 4-0 gewonnen. Tim Sanders en Danny Dijkstra scoorden voor de pauze, Jacob Lubbers en Kevin Hofman na de rust.

Valthermond-Forward werd bij een 0-0 stand gestaakt, omdat Jordy Weggemans van Valthermond een zware blessure opliep. Stadspark pakte het eerste punt. In Blijham tegen ASVB werd het 1-1. Cedwin Tel scoorde voor Stadspark. Na rust kwam ASVB langszij.

Helpman staat 5e met 5 punten uit 3 wedstrijden , Forward zesde met 3 uit 1 en Stadspark is 11e met 1 uit 3.

3C

FC Lewenborg boekte thuis tegen FC LEO zijn derde opeenvolgende ruime zege. Na een 2-0 ruststand werd het 5-0. Voor rust kon LEO nog redelijk meekomen maar na rust was het eenrichtingsverkeer en heeft de Lewenborg keeper de bal maar één keer geraakt, voor een doeltrap.

Nadat Mike Weidgraaf na een kwartier een strafschop had gemist voor Lewenborg scoorde Sascha Wals in de 33′ de openingstreffer. Kort voor rust zorgde Tom Katgert voor 2-0.

Na rust waren het Rai de Vries (60′), Gerben Veenstra (76′) en Brian de Witt (87′) die voor Lewenborg scoorden en de eindstand op 5-0 bepaalden. Lewenborg heeft nu al 17 keer gescoord in 3 duels.

Groninger Boys won met 3-1 van Engelbert. Het verslag staat hier