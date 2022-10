“Als jij degene bent die mijn gitaar en gear gestolen hebt, breng het alsjeblieft terug”

nieuws

Foto via website Katie Koss

Ze is al haar muziekinstrumenten en benodigdheden kwijt. Zangeres Katie Koss uit Stad doet zondag een klemmend beroep op de dieven: breng het alsjeblieft terug.

Hoi Katie! Het is nu een paar dagen na de diefstal. Hoe gaat het met je?

“Het was echt een rollercoaster. Die rit is eigenlijk in de week voorafgaand aan de diefstal al begonnen. Vorige week vrijdag had ik de presentatie van mijn debuut EP. In het weekend had ik shows en op maandag stond in het voorprogramma van Blaudzun. En toen werd het donderdag en dan blijkt ineens dat alles dat zo belangrijk voor je is, gestolen is. Instrumenten, gear, mijn pedalboard, een versterker en microfoons. De paniek was heel groot. Gelukkig gaat het inmiddels wat beter met mij.”

Je bent ook niet bij de pakken neer gaan zitten hè?

“Er schieten op zo’n moment heel veel gedachten door je hoofd. Ik dacht, ik moet een filmpje op sociale media plaatsen. Dat was vooral bedoeld om collega artiesten en muzikanten in te seinen. De kans is groot dat mijn muziekspullen doorverkocht worden, dus door mensen alert te maken, heb ik dat willen voorkomen. Tot op heden ontbreekt echter nog ieder spoor. En ik ben inderdaad een crowdfundingsactie gestart.”

Ik heb even op je crowdfundingspagina gekeken. Volgens mij kunnen we constateren dat er heel veel lieve mensen in dit land wonen …

“Nou, echt wel. Ik had het doel voor de actie gesteld op vijfduizend euro. Ik werd de ochtend na het online zetten wakker, en ik zag dat er allemaal berichtjes waren binnengekomen. Onder andere van mijn management. Ze zeiden, gefeliciteerd, je kunt nieuwe spullen kopen. Terwijl je contact met me hebt ben ik toevallig een nieuwe microfoon aan het uitzoeken, want die heb ik echt nodig. Het is geweldig dat mensen mij zo steunen en helpen.”

Nu ben ik geen expert, maar ik heb altijd geleerd dat de ene gitaar de andere niet is …

“Dat ben ik helemaal met je eens. De gitaar die ik nu kwijt ben die was uniek. Iedere gitaar is uniek. Hoe het voelt, hoe het klinkt. En dan heb je ook nog de emotionele waarde. De gitaar die nu gestolen is die paste mij als een perfect zittend kledingstuk. Het instrument heeft alles meegemaakt: de eerste show, de opnames van de eerste plaat. Ik heb het instrument ook na een lange zoektocht aangeschaft. Ik heb er veel tijd en moeite ingestoken. Een nieuwe gitaar zal niet die plek in kunnen nemen.”

Is er al iets bekend over de diefstal?

“Ik had mijn auto geparkeerd in een besloten parkeergarage tussen het UMCG en de binnenstad. Daar heeft de diefstal plaats kunnen vinden. Als ik er aan terugdenk dan is het natuurlijk oerstom geweest om mijn spullen in de auto te laten zitten. Maar je denkt omdat het besloten is en het vol camera’s hangt dat het wel wat mee zal vallen. Nou, niet dus. En voor de duidelijkheid. Er is wat verwarring ontstaan over een raampje dat ik open zou hebben laten staan. Er was geen enkel raam van de auto open. Het is open gebroken. En over die camera’s gesproken. Ik heb de gemeente gecontact of de beelden veiliggesteld kunnen worden. De gemeente verwijst mij door naar de parkeergarage, en de parkeergarage verwijst weer naar de gemeente. Van het kastje naar de muur. Heel vervelend.”

Het gebeurt vaker dat iemand iets doet waar hij of zij later spijt van krijgt. Stel dat deze dief, of dieven, berouw hebben of krijgen. Kunnen ze de spullen terugbrengen?

“Ik ben een positief ingesteld mens, maar ik denk dat het een beetje ijdele hoop is. Maar mocht het zo zijn, natuurlijk! Heel graag. Ik zou maar wat graag mijn spullen terug willen hebben. En er hoeft geen naam bij, er hoeft geen verklaring bij. Terugbrengen is voldoende. Je kunt daarvoor contact opnemen met mijn management, dat is denk ik de handigste manier.”

Vijfduizend euro. Dat was je streefbedrag. Als er meer wordt opgehaald, wat ga je daar mee doen?

“Ik heb gezien dat het inmiddels al richting de zesduizend euro gaat. Al het geld dat ik extra verdien, dat ga ik via mijn muziek teruggeven. Het geld wil ik gaan gebruiken voor mijn volgende EP. Dus met het geld steunt men de verdere hoofdstukken die in mijn carrière geschreven gaan worden.”

Katie Koss

Katie Koss, die eigenlijk Katja Poltavets heet, is een Gronings-Oekraïense zangeres die dit jaar landelijke bekendheid kreeg na haar optreden van afgelopen maart tijdens de landelijke Giro-555 actie voor Oekraïne. De zangeres doet dit jaar ook mee aan de Popronde en had nog verschillende optredens op het programma staan. Deze optredens worden voorlopig gehouden met geleende apparatuur.