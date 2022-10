Agenten controleren voertuig waarmee van alles mis blijkt te zijn: bestuurder aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zondagavond de bestuurder van een personenauto aangehouden. Dat meldt de politie op sociale media.

“Tijdens onze surveillance in de westelijke stadswijken kwamen we een voertuig tegen waarbij we besloten een verkeerscontrole uit te voeren”, vertelt de politie. “De bestuurder kreeg een stop-teken. Tijdens ons onderzoek bleek er van alles mis te zijn. De bestuurder zijn rijbewijs was al eerder ongeldig verklaard en was ingevorderd en er waren geen verzekeringsgegevens bekend van het voertuig.”

En daar bleef het niet bij: “We hebben een speekseltest afgenomen bij de bestuurder. Deze bleek positief te zijn op drugsgebruik. En daarnaast bleek de bestuurder nog dertig dagen gevangenisstraf open had staan. Wij hebben hem aangehouden en hij is overgebracht naar het cellencomplex. Naast het uitzitten van de gevangenisstraf kan hij meerdere bekeuringen verwachten.”