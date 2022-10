48 Hour Film Project: “Als de deadline dichterbij komt, dan wordt het steeds meer stressen”

nieuws

De crew van Logline op de foto. Foto: ingezonden

In 48 uur een film maken. In en rondom Groningen waren dit weekend ruim 25 teams actief die met die opdracht aan de slag gingen. Danny Zwols was één van hen.

Hoi Danny! Het 48 Hour Film Project, dit jaar voor het eerst vanuit Groningen georganiseer. Hoe ging het?

“Het was ontzettend leuk om hier aan mee te doen. Ik zit momenteel in de auto onderweg naar huis, en ik ben helemaal kapot. Het was intens, hectisch maar vooral heel erg gezellig. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik met een eigen team hier aan meegedaan heb. In het verleden ben ik wel eens onderdeel geweest van een team, in de periode dat het 48 Hour Film Project nog vanuit Leeuwarden opereerde. Dit jaar was het voor het eerst in Groningen, en ik dacht, hier moet ik aan mee doen, haha.”

Jij hebt je dus opgegeven. Hoe gaat zoiets dan?

“In de voorbereiding mag je eigenlijk heel weinig doen. Je mag een locatie regelen waar je wilt gaan filmen en je mag een team samenstellen waar je mee wilt gaan werken. Vrijdagavond vond in Forum Groningen de aftrap plaats. Daar kregen we ook essentiële informatie te horen, zoals bijvoorbeeld welk verplicht personage gebruikt moet worden, in welk genre de film zich moet bevinden, welke prop (voorwerp, red.) verplicht gebruikt moet worden en welke zin beslist te horen moet zijn.”

En dan kan het werk beginnen …

“Klopt. Het eerste wat je gaat doen is schrijven wat je wilt gaan filmen. Wij noemen dat het scenario. Eerst hebben we met elkaar gebrainstormd. Vervolgens ben ik gaan slapen, maar is onze scenarioschrijver tot diep in de nacht aan de slag gegaan. Toen ik wakker werd was het scenario klaar en konden we direct aan de slag. Als locatie hadden we De Loods in Vinkhuizen geregeld en daar zijn we vervolgens begonnen met filmen.”

Kun je iets vertellen over de film die jullie gemaakt hebben?

“Misschien is het leuk om eerst te vertellen wat de verplichte ingrediënten waren. Het karakter dat we beslist moesten gebruiken was een regisseur. Als voorwerp moesten we een eierbal gebruiken. En in de film moet de zin “Lach nooit om de keuzes van je vrouw, daar ben je er zelf ook een van” te horen zijn. Dat mocht in het Nederlands of in het Engels worden uitgesproken. Daar zijn we op gaan brainstormen. En uiteindelijk hebben we iets gemaakt waarvan ik nooit gedacht zou hebben dat ik het zou gaan maken, haha.”

Vertel …

Onze film heeft de titel ‘Hap’ gekregen. Het gaat over een gelauwerde regisseur die al maanden op zoek is naar de perfecte hap van een eierbal voor een eierballencommercial. Maar als hij op een ochtend de juiste hap vindt, dan weet hij niet meer wie er gehapt heeft. Dat is in een notendop waar onze film over gaat.”

Ik kan me voorstellen dat er heel veel bij komt kijken om zo’n film te maken …

“Bij dit project is op elkaar kunnen vertrouwen ontzettend belangrijk. We waren met een team van achttien mensen waarbij iedereen zijn eigen specialiteit heeft. Er zijn mensen die de muziek maken, er zijn mensen die de color grading verzorgen, er zijn cameramensen. En ga zo maar door. En uiteindelijk is dat een puzzel die op de juiste manier in elkaar moet gaan vallen.”

De deadline is inmiddels geweest. Dus je weet nu ook of de puzzel mooi is geworden …

“De deadline was inderdaad om 19.30 uur vanavond. In de laatste uren is het ontzettend stressen. We begonnen vanochtend heel relaxed. Maar naarmate de deadline dichterbij komt neemt de druk toe. En iedereen doet zijn eigen ding, en uiteindelijk moet dat allemaal samen komen. En dat luistert heel nauw. De computer met montagesoftware mag niet crashen. De internetverbinding moet werken om de film te kunnen versturen. Uiteindelijk is alles goed gekomen en ben ik vooral heel erg trots.”

Wanneer is de film te zien?

“Op 22 oktober worden de films in Forum Groningen vertoond. Omdat er zoveel deelnemers zijn zal dit in twee groepen gebeuren. In de avond worden dan de prijswinnaars bekend gemaakt. Ik ben in ieder geval heel benieuwd, en ik kijk terug op een prachtig weekend, met hele toffe mensen, met veel gezelligheid en een tof resultaat.”