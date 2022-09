nieuws

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen heeft woensdagavond 1,5 kilo hennep en hasj gevonden in een woning in de wijk Paddepoel. Dat meldt de politie op sociale media.

“Na een anonieme tip troffen we in een woning de hennep en hasj aan”, schrijft de politie. “We hebben de softdrugs in beslag genomen.” De politie omschrijft de vondst als een mooie vangst.

De bewoonster van de woning zal binnenkort gehoord worden over het drugsbezit.