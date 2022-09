KNMI waarschuwt voor dichte mist

nieuws

Foto: Henk Ellérie

Het KNMI waarschuwt weggebruikers die in de nacht van woensdag op donderdag en donderdagochtend de weg op moeten voor dichte mist. Op voorhand geldt een ‘code geel’.

Voor de provincie Groningen geldt een waarschuwing vanaf 23.00 uur. “In de nacht van woensdag op donderdag ontstaat er vooral in het noorden en midden van het land plaatselijk dichte mist met een zicht minder dan tweehonderd meter”, meldt het KNMI. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. De verwachting is dat de dichte mist donderdag in de tweede helft van de ochtend verdwijnt.”

Code geel geldt tot donderdagochtend 11.00 uur. Naast de provincie Groningen geldt de waarschuwing ook voor de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel.