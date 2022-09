Géén Supercup voor verzwakt Donar

sport

Zonder international Leon Williams, de Letse nieuwkomer Artjoms Butjankovs en Mark Roorda was Donar woensdagavond geen partij voor Heroes Den Bosch. Door met 76-59 te zegevieren pakte de Brabantse landskampioen de Supercup.

Vanaf het begin van dit traditionele duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar liepen de Groninger bezoekers in de Maaspoort achter de feiten aan. Na het eerste kwart stond het al 24-10 en de rust kwam bij 46-28 voor de thuisclub. In het derde deel kwam Donar wel iets dichterbij (59-44), maar de Bossche triomf kwam nimmer in gevaar. Topscorer bij Donar was Vernon Taylor met 20 punten.

Zaterdag 8 oktober start Donar de competitie, thuis tegen Aris Leeuwarden.