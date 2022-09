Forse schade bij verkeersongeluk op A7

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de A7 tussen Groningen en Hoogezand is woensdag aan het einde van de middag een personenauto fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. “Bij het ongeluk zijn twee voertuigen betrokken”, vertelt Wind. “Door nog onbekende oorzaak is een personenauto achterop een busje gebotst. Daarbij is de personenauto fors beschadigd geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Twee personen zijn behandeld in een ambulance, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was één rijstrook afgesloten. Dit zorgde voor een file voor verkeer komende uit Stad. De personenauto is door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.