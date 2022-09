“Donderdag eerst mist later zon, volgende week droog en 17 graden”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grotendeels droog waarbij er zo nu en dan een buitje kan vallen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het volgende week wel eens een mooie herfstweek worden met rustig weer en 17 graden.

“Donderdagochtend is er eerst kans op, dichte, mist”, vertelt Kamphuis. “In de middag klaart het op en breekt de zon zo nu en dan door. Later op de dag neemt de bewolking weer toe. Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 13 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag 5 graden en opnieuw kans op een mistbank. Op vrijdag is het wisselend bewolkt met hier en daar een licht buitje. Met 16 graden wordt het wat zachter. In de avond en in de nacht van vrijdag op zaterdag volgt er veel regen.”

“Op zaterdag waait er een stevige westenwind en vallen er een paar buien. Het wordt dan 16 graden. Zondag wordt het 16 of 17 graden. Er valt nog slechts een enkele bui en de zon breekt geregeld door. De wind draait naar het westen tot noordwesten en is matig, windkracht 3 tot 4. Na het weekend is het overwegend, of helemaal droog. De zon schijnt geregeld en bij vrij rustige condities wordt het een graad of 17. Een groot deel van de week zou wel eens droog en rustig kunnen verlopen. Wel neemt de kans op een mistbank in de nacht en ochtend wat toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.