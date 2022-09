Coalitie zegt niet aan zet te zijn rond TopsportZorgCentrum, oppositie zegt dat wedstrijd al voorbij is

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Een opmerkelijke tegenstelling woensdagavond in de Groningse gemeenteraad. Waar de coalitie bloei ziet in het TopsportZorgcentrum ziet de oppositie FC Groningen de velden al over nemen.

Aanleiding voor de discussie is een motie van het CDA om meer de regie te nemen rond het TopsportZorgCentrum. Dit TopsportZorgCentrum werd in 2018 geopend op sportpark Corpus den Hoorn, gebouwd met gemeentelijke en provinciale subsidies. En met een belangrijk doel: kruisbestuiving tussen sport, zorg en wetenschap. De afgelopen periode probeert FC Groningen de regie over het pand over te nemen. Het restaurant is inmiddels gesloten, VNO-NCW heeft besloten te vertrekken en er ligt een aankoopverzoek van de FC bij Euroborg N.V., de eigenaar van het gebouw waarvan de gemeente Groningen honderd procent aandeelhouder is.

Jalt de Haan (CDA): “Corpus is niet de plek waar de FC kan groeien”

Jalt de Haan van het CDA: “Rupsje nooit genoeg. Dat waren indertijd de profetische woorden van toen nog raadslid Inge Jongman over dit onderwerp. Deze hele situatie begint op een soap te lijken. Partijen vertrekken, waardoor het concept weg is. Het is belangrijk om de regie te nemen. Ik heb nu het gevoel dat we er bij staan en we kijken er naar. En begrijp me goed. Wij willen niet tegenover FC Groningen staan. Maar sportpark Corpus is niet de plek voor de FC waar ze kan groeien. Kunnen we kijken naar een andere plek? Kunnen er extra velden aangelegd worden? Er moet gehandeld worden.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Als we nu niet beslissen, dan zijn we straks te laat”

Jim Lo-A-Njoe klinkt fel in zijn bewoording: “De FC heeft het recht om van visie te veranderen. Daar hebben ze ook nooit een geheim van gemaakt. De visie van 2018 is anders dan die van nu. En dan is er een probleem. Want op Corpus zitten ook andere clubs: bloeiende voetbalverenigingen, een succesvolle hockeyvereniging. Zo kan ik nog wel even door gaan. Dat alles gaat samen niet passen omdat de FC op Corpus uit wil breiden met damesvoetbal. Er ontbreekt op dit moment een duidelijke gemeentelijke regie. En wij vrezen voor de breedtesport in Groningen. De wethouder wil vasthouden aan het eigenlijke concept, de FC niet. We kunnen zo niet verder. Daarom moeten we nu de regie nemen, want als we nu niet beslissen, dan ben je straks te laat.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Het proces kun je keren door nu aan de rem te trekken”

Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “De integrale visie. Dat is een besluit waar we geen weet van hebben. Wat is er veranderd?” Lo-A-Njoe: “Terwijl wij nu gezellig aan het kletsen zijn gaat de FC verder. Ze willen duidelijkheid, zij gaan verder.” Van Hoorn: “Maar wat kunnen we nu tegen houden?” Lo-A-Njoe: “Het eigenlijke kruisbestuivingsproject staat onder druk. Partijen vertrekken. Huurders die er nu nog zitten, gaan ook de contracten opzeggen. Dit proces kun je keren door nu aan de rem te trekken, anders is het te laat.” Van Hoorn liet wel weten niet enthousiast te zijn over verkoop.

Leendert van der Laan (PvhN): “De wedstrijd is gespeeld, het is te laat”

Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De raad is nu niet aan zet. Euroborg N.V. krijgt een afweging voor ogen, de wethouder heeft een technische sessie toegezegd, en wij hebben er vertrouwen in dat wanneer er een verzoek tot koop bij het gemeentebestuur komt te liggen, dat de wethouder ons informeert en een procedure ‘wens en bedenkingen’ op gaat starten.” Dennis Ram van de PVV: “Maar meneer Rebergen, u heeft toch wel een visie met betrekking tot het TopsportZorgCentrum?” Rebergen: “De visie is dat de uitgangspunten van destijds gevolgd worden, dat er kruisbestuiving plaats vindt.” Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De kruisbestuiving is verdwenen, het is te laat, de wedstrijd is al gespeeld.”

Wethouder Jongman (ChristenUnie): “Er ligt nog geen aankoopverzoek bij ons”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport denkt daar anders over: “Het lijkt wel Groundhog Day. Ik heb het gevoel dat ik deze discussie al vaker heb meegemaakt, hoewel ik het wel heel erg fijn vind dat we het zo vaak over sport hebben. Als het gaat om verkoop. Ik heb u al eerder laten weten dat er geen verzoek ligt, en dat is er nu ook niet. Vorige week heb ik u medegedeeld dat er een aankoopverzoek bij Euroborg N.V. ligt, en daarvan moeten we de behandeling afwachten. Als College hebben we rond het TopsportZorgCentrum duidelijke afspraken gemaakt. Ik wil graag op 26 oktober in een technische sessie met u in gesprek over de achtergronden. Als er een aankoopverzoek bij ons komt, dan ga ik daarover met u in gesprek.”

Het voorstel om de regie te nemen wordt uiteindelijk met 24 stemmen tegen en 20 voor verworpen.