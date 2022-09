“Behoud werkgelegenheid, kennis en ervaring van jeugdhulp bij overgang naar WIJ Groningen”

nieuws

Een voorstel van SP en ChristenUnie om bij de overgang van de jeugdhulp naar de WIJ-teams de werkgelegenheid, kennis en ervaring van begeleiders en voor sociaal kwetsbare kinderen en hun gezinnen te behouden, werd woensdag met ruime meerderheid aangenomen.

Volgens de SP is het een forse verbetering om als gemeente, via de WIJ-teams, zelf de jeugdhulp in handen te nemen. Zo wordt de markt uit de jeugdhulp gehaald en staan professionele begeleiders dichter bij de gezinnen en kinderen. SP-raadslid Wim Koks: “Deze aanpassing van de jeugdhulp zorgt voor minder markt en meer samenwerking. Het gaat natuurlijk om de gezinnen en kinderen die hulp en ondersteuning nodig. Daarom is het zo belangrijk dat kennis en ervaring van begeleiders behouden blijft.”

De overgang van de jeugdhulp zorgt ervoor dat WIJ Groningen groeit naar ongeveer achthonderd medewerkers. De SP wil dat er goed wordt nagedacht over hoe bewoners, cliënten en medewerkers zeggenschap over WIJ Groningen kunnen krijgen. Daarover wil de SP dat het College een voorstel uitwerkt. Vanaf 1 januari 2023 start de overgang van de jeugdhulp naar de WIJ-teams. Zwaardere jeugdzorg blijft behouden aan jeugdzorginstellingen en behandelaars met specialistische kennis.