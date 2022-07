Zondag zomerse temperaturen, komende week koeler

nieuws

Foto: Robert van der Veen

Er staan twee zomerse dagen voor de deur. In de aanstaande werkweek lijkt het koeler te worden.

Zondagochtend begint bewolkt, maar gaandeweg de dag krijgt de zon steeds meer ruimte. Bij een zwakke zuidenwind, later draaiend naar zuidwest, windkracht 2 of 3, wordt het 26 of 27 graden. In de avond blijft de temperatuur lang boven de 20 graden. Uiteindelijk komt in de nacht van zondag op maandag de minimumtemperatuur rond de 18 of 19 graden te liggen. Ook maandag verloopt zomers. De maximumtemperatuur ligt rond de 25 graden. Wel is er meer bewolking, waarbij er ook wat regen kan vallen. De wind is zwak en komt uit zuidwestelijke richting.

Vanaf dinsdag wordt het koeler. De dag verloopt bewolkt waarbij in de middag de zon zich even kort kan laten zien. Bij een noordwestenwind ligt de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op woensdag wordt het 17 graden, waarbij er wel iets meer ruimte is voor de zon. Ook dan komt de wind uit het noordwesten.