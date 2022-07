Wijkpaleis Paddepoel zoekt cakebakkers: “De bewoners wat meer samenbrengen”

nieuws

Het Wijkpaleis Paddepoel is op zoek naar cakebakkers. Met het bakken van cake wil men de bewoners in de wijk meer samenbrengen.

“Het idee is bedacht door wijkbewoner Els Struiving”, vertelt Adrie Kuik van het Wijkpaleis. “Volgens mij is het een spontaan idee geweest, maar we roepen inderdaad inwoners in de wijk op om een cake te bakken die gepresenteerd kan worden hier in het Wijkpaleis. In het Wijkpaleis kunnen mensen elkaar ontmoeten en kan er een kopje koffie gedronken worden. Het leek ons leuk om daar dan ook wat lekkers bij aan te bieden. Zo is het idee ontstaan.”

Hoe gaat het precies in zijn werk?

“Om te voorkomen dat we ineens met heel veel cakes overstelpt worden, is het verstandig om van tevoren even contact met ons te zoeken. Wij gaan dan met jou bespreken wat je van plan bent. Vervolgens ga je thuis aan de slag, en daarna breng je de cake naar het Wijkpaleis.”

Vervolgens kunnen bezoekers dus een stukje cake pakken?

“Klopt, maar daar gaan we wel een kleine vergoeding voor vragen. Deze opbrengen stoppen we in een potje, waarvan het precieze doel nog niet bekend is, maar het gaat gebruikt worden om de wijk weer wat mooier te maken. Dat is de intentie.”

Denk je dat er in de wijk veel baktalent zit?

“Ik denk het wel. Bakken is een mooie hobby die ontspannend werkt. Daarnaast hebben we in de wijk heel wat nationaliteiten wonen, waardoor het hopelijk ook hele mooie en gevarieerde resultaten op gaat leveren. En het werkt verschillende kanten op. Je doet iets voor de wijk, maar je komt ook in contact met mensen die in je wijk wonen. Dus dit is misschien wel een gouden greep.”

Op televisie hebben kook- en bakprogramma’s qua aandacht geen gebrek. Stel dat dit een succes wordt, kunnen we dan ‘heel Paddepoel bakt’ verwachten?

“Haha, daar hebben we nog niet over nagedacht, maar het klinkt wel heel leuk. Dat als er veel aanbod is, dat we het project uit kunnen breiden, wellicht ook in de vorm van een wedstrijd of een proeverij. Eerst zijn we benieuwd hoe groot de interesse is, hoeveel mensen er op af gaan komen. Op dit moment zijn we bezig met de promotie, waarbij we hopen dat vanaf september het echt op gang gaat komen.”

Wil je deelnemen aan het bakken van een cake dan kun je via de mail contact zoeken met het Wijkpaleis.