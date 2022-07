Wijkagent heeft neus voor gestolen fietsen: “Gestolen rijwiel bleek van zoon van collega te zijn”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Wanneer is een fiets gestolen en wanneer niet. Een wijkagent van het politiebureau in de binnenstad heeft er een neus voor.

Tijdens een surveillance zaterdagmiddag viel het oog van de agent op een fiets. De agent vertrouwde het niet helemaal en ging op onderzoek uit. Uit dat onderzoek bleek dat het rijwiel onlangs gestolen was. En dat was niet het enige: “Het bleek een fiets te zijn van de zoon van één van onze collega’s”, schrijft de politie.

De fiets is teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Of er ook mensen zijn aangehouden is onbekend.