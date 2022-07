“We hebben enthousiaste reacties ontvangen dat we het 48 Hour Film Project naar Groningen halen”

nieuws

Foto: Roman Hageman

Het 48 Hour Film Project. Afgelopen week werd bekend dat de filmcompetitie Leeuwarden verruilt voor Groningen. Evert-Jan Berends van de organisatie kijkt uit naar het project.

Hoi Evert-Jan! Na negen jaar Leeuwarden een verhuizing naar Groningen. Welke reacties horen jullie?

“Ja, die zijn eigenlijk heel enthousiast. Mensen reageren heel blij. Het 48 Hour Film Project is in 2001 in Amerika ontstaan, en is daarna in steeds meer steden, verspreid over de wereld, opgepakt. In 2013 haalden Bart Dokter en Anton Felipa het naar Leeuwarden. Na negen jaar vonden zij het tijd om een stapje terug te doen. Men is op zoek gegaan naar nieuwe organisatoren. En zo is men bij Myrthe Dekker en bij mij terecht gekomen. En wij hebben er ontzettend veel zin in.”

Wellicht zijn er nu mensen die dit artikel lezen en geen idee hebben waar het over gaat …

“Eigenlijk is het heel simpel. In 48 uur maak je een film. Het project vindt plaats in het weekend van 7 tot 9 oktober. Vrijdagavond om 19.00 uur vindt de kick-off plaats. Als team krijg je dan de opdracht te horen. Welk genre bijvoorbeeld. Maar je krijgt ook opdrachten mee. Zo moet er een bepaald karakter in naar voren komen, er moet een bepaalde prop (rekwisiet, red.) gebruikt worden en er moet een zin gesproken worden. Die elementen zijn verplicht in het eindresultaat. Zondagavond om 19.30 uur moet je film bij ons binnen zijn.”

De afgelopen negen jaar werd het met veel succes georganiseerd in Leeuwarden. Heeft het project de noordelijke filmwereld goed gedaan?

“Dat denk ik wel. Het leuke van dit project is dat iedereen deel kan nemen. Of je nu 16 jaar oud bent of 66. In twee dagen leer je heel veel, maar je doet ook op een hele snelle manier contacten op in een echt werkveld. Het kan je carrière een boost geven, en je krijgt de mogelijkheid om te laten zien wat je kunt. In de voorbereiding op het evenement organiseren we overigens verschillende masterclasses. Hierbij kan er geleerd worden van oud-deelnemers.”

Wat gaan we in oktober hier in de stad van merken?

“Dat is volledig afhankelijk van de deelnemende teams. Het is niet zo dat wij de teams verplichten om de film te gaan maken in de stad. Het is een landelijke wedstrijd. Als je in Limburg of Noord-Holland woont, dan mag je ook mee doen, en je mag je film ook in deze provincies maken. Wel is het zo dat we een prijs beschikbaar hebben gesteld voor de teams die er voor kiezen om in Groningen hun film te maken, en daarbij de mooie Groningse plekjes laten zien. Maar het staat teams vrij hoe ze dit aan willen gaan pakken.”

En dan is het zondagavond 19.30 uur …

“Ja, dan moet je film binnen zijn. En vervolgens moet je twee weekjes wachten. Op 22 oktober vindt namelijk de prijsuitreiking plaats in Forum Groningen. Daar worden de films vertoond. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit mensen die hun sporen hebben verdiend in de filmwereld. Er zijn dan verschillende prijzen te winnen. Wij denken dat het een hele mooie avond gaat worden.”

Je klinkt sowieso enthousiast …

“Absoluut. Het is natuurlijk spannend om zoiets voor de eerste keer te mogen organiseren, maar we kijken er ook heel erg naar uit. De reacties zijn positief en enthousiast. De verwachting is dat er ongeveer 35 teams deel gaan nemen, en dat is een geweldig mooi aantal.”

Teams die deel willen nemen kunnen zich vanaf 2 augustus inschrijven via deze website.