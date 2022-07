Vogelbescherming: “Zoek je een leuke activiteit? Bouw een nestkastje”

nieuws

De tweede week van de zomervakantie staat voor de deur. Voor mensen die nog inspiratie nodig hebben voor een leuke zomerse activiteit komt de Vogelbescherming met een tip.

“Als je een leuke vakantieactiviteit zoekt voor kinderen, dan kun je overwegen om een nestkastje te gaan maken”, vertelt de Vogelbescherming. “Een nestkastje voor bijvoorbeeld de kool- of pimpelmees.” Volgens de Vogelbescherming is het nu ook het ideale tijdstip om een nestkast te maken. “Hang het kastje voor de herfst op, zodat de vogels er al in kunnen schuilen wanneer het weer wat kouder wordt.”

Van tevoren zal je moeten bedenken voor wie je de nestkast maakt, want elke vogel heeft zo zijn wensen qua afmetingen. Qua breedte en hoogte van het kastje zijn er geen verschillen, maar dat geldt wel voor de diameter waarmee een vogel toegang krijgt tot de nestkast. Voorts moet het kastje bestaan uit natuurlijke materialen en moet er voor gezorgd worden dat het dak waterdicht is. Meer informatie over het bouwen van een nestkast is te vinden op deze website.

