Voetpad vol verhalen in Ten Boer: “De schelpen werden per kruiwagen naar de kalkoven gebracht”

In één van de routes zullen de Kalkovens bij Garmerwolde centraal staan. Deze foto is gemaakt in 1973. Foto: M.A. Douma (collectie Groninger Archieven)

Het verhalencafé Voetpaden Vol Verhalen, dat zaterdag in Ten Boer werd gehouden, is een groot succes geworden. Dat laat Peter Tol van de organisatie weten.

Hoi Peter! Een succes dus?

“Absoluut. Het vond plaats in de Forumbibliotheek in Ten Boer. Inwoners konden aanschuiven om historische verhalen over de regio Ten Boer met ons te delen. Er was veel belangstelling, veel mensen die aanschoven. We hebben ook hele mooie verhalen op kunnen halen. Het is ook zo’n succes dat we gezegd hebben dat we na de zomervakantie verhalencafés willen organiseren in Garmerwolde en Thesinge. We merken toch wel dat het project nu begint te lopen.”

Vorige week hebben we ook met je gesproken. Je vertelde toen dat deze verhalen gebruikt gaan worden voor uit te gaan zetten wandelroutes …

“Klopt. De oude gemeente Ten Boer is een heel rijk gebied waarvan de laatste decennia heel veel verdwenen is. Met de wandelroutes willen we deze historie laten zien. Dat je langs plekken gaat wandelen waar vroeger bijvoorbeeld een kalkoven stond, of waar vroeger een bakkerij was gevestigd. Eigenlijk willen we de geschiedenis levend maken. En daarom organiseren we deze verhalencafés om al die mooie herinneringen op tafel te gebruiken, zodat we dit straks kunnen gebruiken.”

Mooie verhalen. Welke verhalen hebben jullie gisteren gehoord?

“Er was een meneer die een mooi verhaal vertelde over de kalkovens bij Garmerwolde. Hij kon zich herinneren dat tot in de jaren zestig boten met schelpen vanaf Zoutkamp naar Garmerwolde voeren, waar ze vervolgens gelost werden. Dat werd gedaan door mannen die daar een kruiwagen voor gebruikten. Daarna werden de schelpen zo de kalkoven ingeschoven. Vanaf de jaren zestig is de techniek veranderd en verdwenen de mannen met de kruiwagens.”

Het is een beetje alsof ik luister naar iemand die zit voor te lezen uit het boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak …

“Ik denk dat het boek van Mak heel goed beschrijft van wat ook voor deze regio van toepassing is. De schaalvergroting heeft dit gebied geen goed gedaan. Er is veel verdwenen. In Ten Post waren bijvoorbeeld vroeger vijf bakkers actief. Maar er was ook een hele industrie rond de paarden die op het land nodig waren. Er was bijvoorbeeld een smederij. Maar de opkomst van de tractor heeft dat allemaal weggevaagd.”

Zijn er meer verhalen die indruk hebben gemaakt?

“Bij elk café staat een bepaalde thema centraal. Gisteren was het vierde café, waarbij het over ‘werk en bedrijvigheid’ ging. Iemand kwam met een verhaal dat niet helemaal in die categorie hoort, maar wel breedgedragen werd. Het verhaal ging over een dorpsdokter die na de Tweede Wereldoorlog in Ten Boer actief was. Voorheen was hij legerarts geweest en hij reed in een grote jeep. Als hij naar een melding ging dan kwam het regelmatig voor dat hij op twee wielen door de bocht scheurde. Op een gegeven moment ging dat mis. Het voertuig kwam in een slip terecht en belandde in een naastgelegen sloot. Maar gelukkig was het een hele smalle sloot, en was de jeep heel breed. Het verhaal was bij veel inwoners bekend.”

Hoe gaat het nu verder met het project?

“Zoals ik al zei willen we na de zomervakantie nog twee verhalencafés organiseren in Garmerwolde en Thesinge. We streven er naar om komende herfst de eerste wandelroute te gaan presenteren. Hoe en wat is nog onbekend. We zullen bijvoorbeeld nog een besluit moeten nemen hoe we de informatie willen presenteren langs de route. Wil je dat met een bord doen, of kies je er voor om een app te ontwikkelen. Dat zal de komende tijd duidelijk gaan worden.”

Er zijn nu misschien mensen die dit artikel lezen, en die gelijk aan een verhaal denken. Kunnen zij dit ook digitaal delen?

“Jazeker. Zij kunnen mij een mail sturen. En ook kunnen ze eventueel terecht op een Facebookpagina die wij geopend hebben.”

Voetpad vol Verhalen wordt mede mogelijk gemaakt door Kunst en Ambacht Ten Boer en de Historische Kring, Vrijdag in de Buurt, Forum Bibliotheek Ten Boer, coöperatie Woldwijk en Museum aan de A.