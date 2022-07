Vismarkt zondag in het teken van Vlooienmarkt

nieuws

Op de Vismarkt in Stad wordt zondag een Vlooienmarkt georganiseerd. De organisatie verwacht veel belangstelling.

De Vlooienmarkt wordt een aantal keren per jaar in de zomermaanden gehouden. De markt bestaat uit zo’n 50 tot 75 kraampjes waar uitsluitend tweedehands spullen worden verkocht. Het gaat onder andere om kleding, spullen voor in huis, speelgoed, cd’s en vinylplaten en boeken. De Vlooienmarkt begint zondag om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Later dit jaar vinden er nog Vlooienmarkten plaats op zondag 14 augustus en zondag 18 september.