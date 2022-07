Tuin in de Stad pakt zondag uit met eerste editie Grote ZomerMarkt

nieuws

Tuin in de Stad aan de Tarralaan pakt zondag uit met de eerste editie van de Grote ZomerMarkt. De deuren gaan om 11.00 uur open.

“Het idee voor een zomermarkt ontstond onlangs tijdens een spontaan gesprek”, vertelt Frans Kerver van Tuin in de Stad. “Het gesprek voerde ik met iemand die hele mooie tassen maakt. Tijdens het gesprek ging het over andere ondernemers, dat er in Stad en omgeving vast nog wel meer mensen zijn die mooie spullen maken, en dat het misschien geweldig zou zijn om hen een podium te bieden. In een paar weken hebben we het plan omgezet in een concreet idee, en dat is een Grote ZomerMarkt geworden.”

In totaal heeft men 25 standhouders bereid gevonden om te komen. “Het is heel breed geworden. Van verwonderboekjes tot gerecyclede vlaggen, van sieraden tot wilde posters, schilderijen, keramiek, bestekkunst, zeep, kaarsen en mozaïek. Het is een bonte mix van spullen, allemaal met liefde en aandacht gemaakt.” De zomermarkt wordt opgefleurd met eten en drinken en ook zal er livemuziek zijn. De toegang is gratis. De zomermarkt duurt tot 17.00 uur.