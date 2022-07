Trapzitters zorgen de laatste tijd voor overlast bij Stadhuis op de Grote Markt

nieuws

Foto: Andor Heij

Er komen de laatste tijd regelmatig klachten binnen over personen die overlast veroorzaken bij het Stadhuis op de Grote Markt. Dat laten handhavers van de gemeente Groningen weten op sociale media.

“Op de trap van het gemeentehuis, en op het balkon, wordt de laatste tijd veel overlast ervaren”, schrijven de handhavers. “Daarom gaan we nu hier dan ook handhavend tegen optreden.” De trappen bij het Stadhuis zijn al jaren een geliefde plek om even uit te rusten. Na het verdwijnen van het VVV-kantoor op de Grote Markt zijn er op de Grote Markt nagenoeg geen vrijblijvende zitplaatsen meer waar je kunt zitten zonder iets te hoeven kopen.

In de herfst van 2020 ontstond er al ophef over de vrijblijvende zitplaatsen, nadat ook de bankjes aan de noordzijde, bij de ABN Amro, weg waren gehaald. Om het publiek tegemoet te komen kwam de fractie van de SP in de gemeenteraad met een voorstel, dat op voldoende steun kon rekenen. In het voorjaar van 2021 werden er twee grote eilanden met zitplekken geplaatst op de Grote Markt. De gemeente liet toen weten dat de eilanden een voorproefje zijn op wat er in de toekomst gaat gebeuren. De Grote Markt wordt vanaf september heringericht, waarbij het gebied veel meer een ontmoetings- en verblijfsplek gaan worden, met ook diverse vrijblijvende zitplaatsen.