Streep door eerste dag Vierdaagse: “Jammer, maar ik wil ook niet tussen zes planken terug naar Stad”

Peter, zijn nicht en een vriendin in Nijmegen in de schaduw. Foto: eigen foto / ingezonden

De marsleiding van de Nijmeegse Vierdaagse heeft zondagmiddag bekendgemaakt dat er een streep gaat door de eerste dag van het wandelevenement. Peter Bruinewoud uit Stad kan de beslissing goed begrijpen.

Hoi Peter! Jij bent al in Nijmegen hè?

“Klopt. Ik zal je zeggen dat ik op dit moment in een prachtige tuin zit. Samen met mijn nicht en een vriendin zitten we aan tafel, in de schaduw, waarbij we zojuist getrakteerd zijn op koffie met een heerlijk stuk gebak. De komende dagen gaan we met z’n drieën de Vierdaagse lopen, waarbij we verblijven op deze prachtige plek. Dus wij zijn er eigenlijk helemaal klaar voor.”

De marsleiding heeft zojuist besloten dat de eerste dag van de Vierdaagse niet door gaat …

“Dat hebben wij ook begrepen. Ja, dat is jammer. Maar we hebben begrepen dat we ons die dag niet hoeven te vervelen omdat er genoeg alternatieven zijn. En het is ook wel begrijpelijk. In 2006 vielen er twee doden door de warmte. Komende dinsdag worden er nog hogere temperaturen verwacht, dan is het eigenlijk vragen om problemen. Zelf ben ik hartpatiënt, waarbij ik mee doe voor de lol. Maar het moet wel leuk blijven. Ik wil niet tussen zes planken terug naar Stad.”

Want het is ook de eerste keer dat je de Vierdaagse loopt …

“Klopt. Eigenlijk is het mijn nicht die mij deze wereld heeft laten ontdekken. En ik vind het prachtig. Ze zeggen wel eens dat als je wandelt, dat je dan meer ziet dan als je bijvoorbeeld fiets. Ik kan dat beamen. Als ik nu door Stad loop dan kom ik regelmatig op plekken waar ik nog nooit eerder was geweest, of dat ik dingen zie die mij nog nooit eerder waren opgevallen. Ik vind het een hele mooie hobby. Door het wandelen ben ik inmiddels ruim dertien kilo kwijtgeraakt, wat ook fijn is, en nu hebben we besloten om de Vierdaagse te lopen.”

Deelnemers maken zich altijd de meeste zorgen om de derde dag, de Zeven Heuvelenloop via Groesbeek. Denk jij daar ook zo over?

“Joh, ik ben voor het hele evenement zenuwachtig, maar ik heb er ook heel veel zin in. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Samen lopen we gemiddeld vijf kilometer per uur. We zetten het verstand op nul, en we zien wel hoe het komt.”

Tussen de regels door hoor ik ook iemand die volgens mij druk aan het trainen is geweest?

“Absoluut. Ik heb de afgelopen maanden heel wat kilometers gelopen. Vorige week zondag heb ik nog een wandeling gemaakt van 38 kilometer. Ik woon in de Indische Buurt, en ben toen via Haren, Glimmen, Appèlbergen naar Zuidlaren gelopen. Vervolgens ben ik via Tynaarlo en Eelde weer richting de stad gewandeld. Ter hoogte van de Meerweg begon het echter te regenen. Toen heb ik daar maar de bus gepakt naar huis, haha.”

Ga je het halen?

“We hebben goede hoop. We gaan ons zo direct inschrijven bij de organisatie, dan hebben we dat maar gehad. En de komende dagen doen we het rustig aan. En zoals ik al zei, we verblijven op een prachtige plek, dus ik verwacht dat het wel goed gaat komen.”