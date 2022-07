Onnen pakt uit met zomerconcert: “We willen de mensen verrassen met iets moois”

nieuws

In Onnen zullen over twee weken de klanken van Paul Simon, Aretha Franklin en Joni Mitchell te horen zijn. In het dorp gaat de band Soulfood een optreden geven.

“We willen de inwoners en geïnteresseerden iets leuks aanbieden”, vertelt Ellen van Ruitenburg van de organisatie. “Zo is het idee ontstaan om op zaterdag 30 juli een concert te organiseren. Dit gaat plaatsvinden in de tuin aan de Dorpsweg 18 in Onnen. In de tuin zetten we allemaal stoeltjes neer, waarna men kan luisteren naar de band. Mocht het slecht weer zijn dan vindt het binnen plaats.”

Soulfood

Van Ruitenburg beschrijft de band Soulfood als een nog niet ontdekt pareltje. “De band bestaat uit drie leden. Ze brengen liedjes ten gehore van grote artiesten, maar deze liedjes zijn ondergesneeuwd door bekendere grotere hits. Daarom is het heel verrassend.” Soulfood bestaat uit Fenny Hoekstra, Arnout Baard en Ronald Kamphuis. Alle drie hebben aan het conservatorium gestudeerd. De leden zijn tegenwoordig op verschillende vlakken muzikaal actief.

Aanmelden

“We hopen op een hele mooie middag. Dat veel mensen ons gaan verblijden met een bezoek.” Mensen die langs wil komen moeten zich wel opgeven. “We willen graag van tevoren weten hoeveel mensen er gaan komen. Zodat we genoeg stoeltjes klaar kunnen zetten. Daarnaast willen we weten of er genoeg animo is. Het is vervelend als iedereen klaar staat, en er komt vervolgens niemand. Dus mensen die langs willen komen kunnen mij een mail sturen.”