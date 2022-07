Maisdoolhof kan rekenen op veel belangstelling: “Tot nu toe heeft iedereen de uitgang gevonden”

nieuws

Foto via Bureau Meerstad

Tientallen mensen hebben zaterdagochtend al een bezoek gebracht aan het maisdoolhof bij Meerstad. Sandrina Scholte van Bureau Meerstad is trots.

Hoi Sandrina! Vanochtend om 10.00 uur zijn jullie open gegaan. Hoe gaat het?

“Het gaat heel goed. Het is nu rond 12.30 uur, en we hebben inmiddels tweehonderd mensen mogen verwelkomen. Daar zijn we heel erg blij mee. Mijn indruk is dat de meeste bezoekers uit de omgeving komen. Ze komen hier naar toe om er een leuke dag van te maken. En tot nu toe lukt dat heel prima.”

Jullie hebben een groot en een klein doolhof hè?

“Klopt. Het aanbieden van een gratis maisdoolhof doen we niet voor de eerste keer. De afgelopen twee jaar hebben we echter een streep door het evenement moeten zetten vanwege de coronacrisis. En wat je zegt klopt, het kleine doolhof is bedoeld voor kinderen, het grote doolhof voor de overige leeftijden. In totaal is het doolhof ongeveer drie voetbalvelden groot en telt het in totaal ongeveer vier kilometer aan paden. Als je direct de juiste route weet te vinden, dan ben je anderhalve kilometer onderweg. Het thema waar we dit jaar mee werken is Woldmeer. Vanwege dit thema kunnen bezoekers op zoek naar vissen. Die zijn her en der verstopt in het doolhof.”

Het is dus een doolhof dat je niet zo maar even geklaard hebt …

“Klopt, het is een flinke zoektocht. Maar er zijn wel hulpmiddelen, zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van een kaart. Al met al hebben we denk ik op deze manier een heel leuk event neer weten te zetten, dat ook nog eens leerzaam is. Je komt in een situatie terecht waarbij je zelf de uitgang moet zien te vinden. Je ontwikkelt bijvoorbeeld je richtingsgevoel.”

Vandaag de opening, en dat hebben jullie ook niet ongemerkt voorbij laten gaan …

“We hebben inderdaad popcorn uitgedeeld aan de eerste tweehonderd deelnemers. Een soort overlevingspakket, haha. En daarnaast is er vandaag livemuziek. Er zijn twee muzikanten, waaronder Arno Bakker. Dat zorgt voor een vrolijk geheel. En vrolijk is het, want de zon schijnt op dit moment over het doolhof, dus ook qua weersomstandigheden hebben we geen klagen.”

Tweehonderd mensen die dus het doolhof zijn ingegaan. Is iedereen er ook weer uit gekomen?

“Haha, ja. Voor zover ik weet wel. Ik heb geen halve gezinnen terug richting Stad zien gaan. We hebben overigens van tevoren ook alles getest. De afgelopen dagen ben ik zelf het doolhof ook even in geweest, en daarbij kwamen we toch nog een aantal zaken tegen die niet helemaal klopten. Er moest bijvoorbeeld her en der nog wat gemaaid worden.”

Mensen kunnen nu in allerijl richting Meerstad, maar eigenlijk kunnen ze rustig aan doen hè?

“We zijn nog tot 1 oktober geopend. Behalve op dagen wanneer het regen, dan is het maisdoolhof gesloten. Ook zijn we niet iedere dag geopend. Op onze website staat een overzicht met de openingsdagen en -tijden. En voor de mensen die langs willen komen, het is te vinden vlakbij de brede school in de wijk Meeroevers, en het is vanaf de Hoofdweg makkelijk met de auto of per fiets te bereiken.”

