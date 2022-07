Irritatie om klok station Europapark die het vaker niet doet dan wel

nieuws

Foto Patrick Wind 112groningen.nl

Op station Groningen Europapark zijn er al een jaar problemen met de stationsklok aan de oostzijde van het station. Tot irritatie van reizigers.

Afgelopen week zocht Wim de Haan contact met de redactie van OOG Tv: “Bij het Europapark staan al meer dan een half jaar klokken stil. Dit melden bij de NS helpt echter niet. Het is irritant en gênant.” Uit onderzoek van OOG Tv blijkt dat de problemen al langer spelen. Ook vorig jaar zomer werd er door reizigers geklaagd dat de klok stil stond. Meldingen via sociale media worden steevast door de NS beantwoord met de mededeling dat het intern wordt doorgezet.

Wat er met de klok aan de hand is, is onbekend. Wel is duidelijk dat de NS niet op haar lauweren rust. Zo nu en dan werkt de klok een aantal dagen, om daarna weer stil te vallen. Volgens de NS zijn er sinds het euvel speelt flink wat meldingen binnengekomen, en duurt het repareren langer omdat men naar alle waarschijnlijkheid op onderdelen wacht. “Maar we gaan de klok maken, hopelijk op korte termijn”, is één van de reacties die de spoorwegvervoerder via Twitter verstuurd.

@oogtv Weet niet of het nieuwswaardig is: bij het Europark station staan al meer dan een half jaar klokken stil. Dit melden aan de NS helpt niet. Irritant en gênant. — Wim de Haan (@WimdeHaan7) July 19, 2022