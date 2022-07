Hond hapt naar kinderen in bakfiets in Onnen, politie op zoek naar eigenaar

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie is zondagochtend in Onnen op zoek geweest naar de eigenaar van een gevaarlijke hond. De hond had naar een aantal kinderen gehapt die in een bakfiets zaten. Daarover schrijft de politie op sociale media.

“Wij kregen in de ochtenduren een melding van een vrouw die met drie kinderen in een bakfiets door Onnen fietste”, schrijft de politie. “Op een gegeven moment passeerden zij een man van ongeveer 60 jaar oud die een grote bruine hond aangelijnd uit liet. Bij het passeren hapte de hond naar de kinderen in de bakfiets. Het scheelde niet veel of één van de kinderen was in het gezicht gebeten.”

De politie is in het dorp op zoek geweest naar de man. “Wij hebben de persoon helaas niet aangetroffen, maar we willen wel graag in contact komen met hem.”