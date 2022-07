Gewonde bij mishandeling in Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een mishandeling in het Noorderplantsoen is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt Handhaving Groningen op sociale media.

Het incident vond plaats rond 22.00 uur. “Wij waren in de buurt toen we een melding kregen van een mishandeling”, schrijven de Handhavers. Op een foto die men bij het bericht plaatst is te zien dat er een ambulance in het Noorderplantsoen staat, waarbij er een persoon behandeld wordt. “Samen met de collega’s van de politie hebben we een zoekslag gemaakt in de omgeving. Daarbij hebben we echter geen verdachten meer aangetroffen.”

Of de persoon die mishandeld is ook naar het ziekenhuis is gebracht is onbekend. De politie doet verder onderzoek in de zaak.