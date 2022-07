Gevaarlijke ‘vliegende’ fietsen verwijderd van Vrydemalaan

nieuws

Handhavers van de gemeente Groningen hebben zaterdagmiddag een aantal opvallend geparkeerde fietsen verwijderd aan de Vrydemalaan in Stad. Dat laat Handhaving Groningen weten op sociale media.

“Een interessante manier om je fiets te parkeren”, schrijven de handhavers. Op een foto is te zien hoe een aantal fietsen in de lucht hangen en daarbij deels het fietspad blokkeren. “Het was een onveilige situatie voor overige fietsers op het fietspad, en daarom hebben we de fiets verwijderd.”

Wie de fietsen op deze manier geparkeerd heeft, is onbekend.