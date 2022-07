Fietser komt ten val op het Gedempte Kattendiep

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Gedempte Kattendiep is zaterdag rond het avonduur een fietser gewond geraakt. Dat meldt Handhaving Groningen op sociale media.

Handhavers waren op surveillance toen zij op het Gedempte Kattendiep een persoon op de grond zagen zitten. “We hebben de persoon aangesproken en daaruit bleek dat deze met de fiets ten val was gekomen”, schrijven de handhavers. “De persoon was daarbij met het hoofd op een metalen plaat terecht gekomen. Wij hebben daarop een ambulance ter plaatse laten komen.” Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd.

De situatie op het Gedempte Kattendiep is sinds kort veranderd nu de lijnbussen via deze straat rijden. Door de herinrichting is het fietspad verdwenen en is deze veranderd in een verbreed trottoir.