FC Groningen verliest in ‘geheime oefenwedstrijd’ met 6-1 van Werder Bremen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 6-1 verloren van Werder Bremen. De oefenwedstrijd moest tot op het laatste moment geheim blijven.

Dat de wedstrijd geheim moest blijven gebeurde op last van de Duitse autoriteiten vanwege incidenten vorig weekend bij een wedstrijd die de FC speelde in Osnabrück. Supporters waren om die reden zaterdag niet welkom en daarom werd de wedstrijd pas op het allerlaatste moment aangekondigd. Wel kon de oefenwedstrijd bekeken worden via een stream. FC Groningen begon goed aan de wedstrijd, die gespeeld werd op het trainingscomplex van Werder Bremen. In de tiende minuut wist Cyril Ngonge een voorzet van Neraysho Kasanwirjo in de touwen te werken.

Daarna kwam de Duitse voetbalmachine op stoom. Drie minuten na het openingsdoelpunt kwam Werder langszij door een doelpunt van Marvin Dusch. Bij rust stond er een tussenstand van 3-1 op het scorebord in het voordeel van de Duitsers. In de tweede helft wist Werder nog drie keer te scoren, waarvan twee keer uit een strafschop. De volgende oefenwedstrijd staat voor zondag op het programma. In Lohne, in de deelstaat Nedersaksen, wacht TuS Blau-Weiß Lohne.