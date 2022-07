Emoties bij barbecue Paddepoelsterbrug T’rug: “Brug wordt nog dagelijks gemist”

nieuws

Foto: Stephan Bauman

Het bewonerscomité Brug T’rug heeft vrijdagavond een barbecue georganiseerd voor buurtbewoners en mensen die het comité een warm hart toe dragen. Baudien Bauman van het comité spreekt van een succes.

Hoi Baudien! Hoe is het idee ontstaan?

“Eigenlijk is het initiatief om een barbecue te organiseren niet nieuw. In de tijd dat de Paddepoelsterbrug er nog lag was het een jaarlijks evenement dat dan bij die en dan weer bij een ander werd georganiseerd. Kijk, rond de brug wonen verschillende mensen. Samen vorm je een hechte gemeenschap. Door de coronacrisis hebben we de barbecue de afgelopen jaren niet kunnen organiseren, maar onlangs dachten we, misschien is het goed om dit weer eens op te pakken. En dan organiseren we het bij de brug, en dan mogen ook mensen langs komen die ons een warm hart toe dragen.”

Jullie hebben dus bij de gesloopte brug gebarbecued?

“Ja! Leuk hè? We hebben daar een hele tijd geleden een picknickbank geplaatst. Het is een plek die we ons wat hebben toegeëigend. Regelmatig zitten er mensen een kopje koffie te drinken, vissers maken er gebruik van, en vrijdagavond vond onze barbecue er plaats. We hadden aan iedereen gevraagd om iets mee te nemen, dus er was volop lekkers. Zo hebben we bijvoorbeeld ook pizza’s gemaakt in een pizzaoven.”

Was er veel belangstelling?

“Wij zijn erg tevreden. Je zit natuurlijk op een lastig moment omdat de zomervakantie ook begonnen is en veel mensen direct op vakantie gaan. Desondanks denken we dat tussen de veertig en vijftig mensen een bezoek hebben gebracht. Er waren ook heel wat mensen die op de fiets voorbij kwamen, even een kop koffie dronken, en weer verder gingen. Dus ja, wij zijn tevreden.”

Hoe belangrijk is het dat dit georganiseerd wordt?

“Ik denk dat dat heel belangrijk is. De afgelopen jaren heb je wel met iedereen contact, maar als je samen wat gaat eten dan is de setting toch anders. En dat is goed. Het heeft misschien ook meer impact gehad dan ik dacht, want op zo’n avond komen ook de verhalen. Iemand vertelde bijvoorbeeld dat ze samen met mensen aan de andere kant van de brug een krantenabonnement deelde. Maar nu de brug weg is, is dat abonnement er niet meer. En zo waren er meer verhalen. Twee mensen van in de zeventig schoven bijvoorbeeld aan. Ze hadden lang getwijfeld of ze wel of niet zouden komen, want ze missen de brug zo erg. Ze zijn de binding met de stad kwijt. En ja, dat zorgde voor de nodige tranen.”

Maar volgens de officiële organen kan er omgefietst worden via de Dorkwerderbrug of de Walfridesbrug …

“En dat blijkt voor veel mensen toch een brug te ver. Iemand vertelde dat ze sinds de aanvaring met de brug in september 2018 niet meer in winkelcentrum Paddepoel is geweest. Ze heeft afgelopen voorjaar via de Walfridesbrug de stad proberen te bereiken, maar dat bleek veel te zwaar te zijn. De brug was te hoog. Voor sommige mensen voelt het echt alsof ze niet meer in de stad mogen komen. Dat de drempel om de stad te bezoeken zo hoog is geworden, dat men nu maar naar Winsum gaat om boodschappen te halen.”

Toch lijkt ook de nieuwe Paddepoelsterbrug een hoogte van tien meter te krijgen …

“Daar is eigenlijk iedereen op tegen. Buurtbewoners zien zo’n hoge brug in hun achtertuin niet zitten, en mensen die er gebruik van willen gaan maken zien zo’n hoog obstakel ook niet zitten. Op dat vlak missen we ook de inspraak. Tot nu toe is het altijd eenrichtingsverkeer geweest. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen presenteren een plan zonder dat wij daar invloed op uit kunnen oefenen. En dat voelt niet prettig. Wij wonen hier, wij hebben hier ons leven opgebouwd, maar de toekomstige situatie op deze plek wordt bepaald door meneren en mevrouwen wiens leven zich hier niet afspeelt.”

Een succesvolle actie. Krijgt het ook een vervolg?

“Daar denken we wel over na. Wist je trouwens dat de Paddepoelsterweg/Paddepoelsterbrug vroeger de Riviera van Groningen werd genoemd? Op zondag gingen mensen, keurig in hun zondagse kleren, op de fiets hier naar toe waar ze dan gingen picknicken. Eigenlijk hebben wij dat met de barbecue van vrijdagavond nieuw leven ingeblazen. Dat is misschien ook iets om in overweging te nemen. De gemeente is druk bezig om de binnenstad her in te richten zodat mensen daar op terrasjes aan het water elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dat alles is hier eigenlijk al. Er moet alleen even een lage brug voor terug komen.”