Eerste dag zonder bussen op de Grote Markt: “Lijn 4 was de allerlaatste”

Eén van de laatste bussen rijdt zaterdag over de Grote Markt. Foto: Joffrey Schluter

Decennialang was het heel gebruikelijk om met het openbaar vervoer naar hartje Stad te reizen. Vanaf zondag is dat niet meer mogelijk. De Grote Markt is na ruim honderd jaar openbaar vervoer busluw gemaakt.

De wijzers van de klok in de Martinitoren wijzen 01.30 uur aan. In de binnenstad is het druk. Mensen genieten van hun avondje uit. Er worden drankjes gedronken, er wordt gedanst en er wordt plezier gemaakt. Op de Grote Markt zijn een aantal mensen met hele andere zaken bezig. Met een fotocamera in de aanslag gaan zij een historisch moment vastleggen. Precies om 01.36 uur stopt lijn 4 naar Beijum aan de voet van de Martinitoren. Het is de allerlaatste bus die de Grote Markt heeft aangedaan.

“Oudere mensen vinden het jammer”

Of het jammer is dat de bus van de Grote Markt verdwijnt? “De meningen zijn verdeeld”, zegt OOG-verslaggever Paul Blom. “Sommigen vinden het geen probleem om naar het Zuiderdiep of de Stadsschouwburg te lopen. De mensen die het jammer vinden zijn vooral de oudere mensen. Zij geven aan voortaan de fiets te pakken voor een bezoek aan de binnenstad, of gaan voor hun boodschappen naar een andere locatie.”

Grote Markt wordt verblijfplaats

Het busluw maken van de Grote Markt wordt gedaan omdat het in Stad steeds drukker wordt. Om het publiek de ruimte te geven wordt de Grote Markt heringericht waarbij het de bedoeling is dat het centrum meer een verblijfplaats gaat worden. Grootste verandering zijn de komst van bomen bij de oostwand, een waterfontein en terrasjes. De werkzaamheden beginnen in september. In 2024 moeten de werkzaamheden klaar zijn, daarna worden waarschijnlijk de Oosterstraat en de Gelkingestraat aangepakt.

