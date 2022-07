Drugsdealer op heterdaad aangehouden in gebied waar samenscholingsverbod geldt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagavond in het gebied waar sinds vrijdag een samenscholingsverbod geldt een man aangehouden die harddrugs aan het dealen was. Dat meldt de politie op sociale media.

“Agenten hielden door middel van camera’s toezicht in het gebied”, schrijft de politie. “Op een gegeven moment kreeg men een man in het vizier. Na twee keer een overdracht te hebben gezien hebben we deze persoon op heterdaad aan kunnen houden. In zijn kleding troffen wij harddrugs aan.” Het samenscholingsverbod geldt in het gebied ‘de gele loper’. Het gaat om het gebied tussen de Vismarkt en het Gedempte Zuiderdiep en de Schoolholm en de Pelsterstraat. Met het samenscholingsverbod mogen er niet meer dan twee personen bij elkaar komen.

Aanleiding voor het samenscholingsverbod is de dodelijke schietpartij twee weken geleden in de Haddingestraat. Daarbij kwam een 50-jarige man uit Leeuwarden om het leven. Uit klachten van omwonenden blijkt dat er steeds meer overlast is door drugsdealers. Het samenscholingsverbod geldt voor zeker een jaar.

Gisteravond hebben collega's middels camera's toezicht gehouden omgeving "gele loper", Nieuwstad en Haddingestraat. Na twee keer een overdracht de dealer op heterdaad aangehouden en in zijn kleding harddrugs aangetroffen. Schietpartij en effecten weinig invloed op deze verdachte pic.twitter.com/Q1T9yScBup — Gerard de Jonge (@POL_TCGroningen) July 24, 2022