“De Vierdaagse was een geweldige ervaring, maar helaas ging na de eerste dag het lampje uit”

Foto: Roger Veringmeier - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89355824

Peter Bruinewoud uit Stad liep de afgelopen dagen de Nijmeegse Vierdaagse. Hoewel de vierdaagse voor hem slechts een eendaagse werd.

Hoi Peter! Een eendaagse. Vertel!

“De dinsdag was vanwege de warme omstandigheden afgelost, waardoor ik op woensdag aan mijn eerste dag begon, aan de Dag van Wijchen. Het was geweldig. Bij de start had ik kippenvel en in de middag, bij de finish had ik nog steeds kippenvel. Het was één groot festijn, dat je het beste kunt samenvatten als een carnavalsfeest. Ik had zoiets nog nooit beleefd.”

Je wordt als het ware op handen gedragen door het publiek?

“Ja, absoluut. In de ochtend waren we om 05.30 uur gestart. Dan staan er allemaal studenten langs de kant. Studenten voor wie het nog dinsdagavond is, vrijwel allemaal zwaar aangeschoten. En die juichen je dan toe. Prachtig. En ook onderweg. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel fruit op één dag gegeten. Maar ook snoepjes en andere lekkernijen werden volop uitgedeeld. En kinderen die je een high five geven.”

Peter liep veertig kilometer op de eerste dag. Foto: eigen foto / ingezonden

Een succesvolle eerste dag dus!

“Absoluut. Ik liep de Vierdaagse samen met een nicht en een vriendin waarbij we de 40 kilometer liepen. Met een gemiddelde van 5,5 kilometer per uur kwamen we rond 15.15 uur over de finish. Helemaal prima. Ik besloot om nog even naar de EHBO-post te gaan om daar een blaar te laten prikken. Ik ging zitten, en daar zakte ik vervolgens in elkaar. Ja, wat de reden is. Misschien wat te snel gelopen en te weinig rust. En wellicht heeft de warmte ook een rol gespeeld. Zeker de laatste tien kilometer waren super heet, waarbij de temperatuur van 32 graden dan nog eens versterkt wordt door de weerkaatsing van het zonlicht op het asfalt.”

En toen heb je besloten om te stoppen?

“Ja, ik ben hartpatiënt. Mijn cardioloog heeft gezegd dat het beter was om te stoppen. Het is allemaal goed afgelopen. Maar zoals ik vorige week al aan jullie liet weten, ik wil niet tussen zes planken terug naar de stad. Dus ik neem dit voor lief, heb een prachtige dag gehad, maar ben van plan om volgend jaar zeker weer opnieuw naar Nijmegen te komen.”

Nu zijn er op de woensdag heel veel mensen flauw gevallen. Denk je dat de organisatie beter deze dag af had kunnen gelasten?

“Nee, ik denk dat de beslissing van de organisatie prima was. Er waren ook heel veel watertappunten. Dus daar lag het niet aan. Wel heb ik geluiden gehoord dat de organisatie overweegt om het wandelevenement volgend jaar op een later tijdstip in het seizoen te willen gaan organiseren. Dat lijkt me een verstandig besluit, ook omdat je ziet dat de zomers in Nederland steeds warmer worden.”

Je bent ook direct naar huis gegaan hè?

“Ja. Ik had de optie om te blijven, maar ik was behoorlijk teleurgesteld. Mijn nicht en vriendin zijn wel verder gewandeld. Ik denk, dan komen zij op de derde en vierde dag terug met de meest prachtige verhalen, en dan ga ik mij zitten verbijten dat ik er niet bij was. Gisteren stuurden ze ook mooie foto’s van de finish. Ja, dan heb ik wel tranen in mijn ogen, want ik had ook op de Via Gladiola willen lopen. Maar ik kom terug! Peter gaat volgend jaar weer naar Nijmegen!”

Behalve de Vierdaagse zijn er ook veel andere wandelevenementen. Heb je al plannen voor de komende weken?

“Nee, voor de komende weken nog niet. We gaan eerst van een aantal rustige weken genieten. Maar er zijn wel plannen. Je hebt een evenement waarbij je in 48 uur 80 kilometer moet lopen. Dat lijkt ons wel wat. Dus plannen zijn er genoeg.”