Politie: “Schoten Goudlaan werden gelost met alarmpistool, wapen in beslag genomen”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De schoten die zaterdagavond door buurtbewoners aan de Goudlaan werden gehoord, zijn afkomstig van een alarmpistool. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Rond 20.55 uur kwamen er op de meldkamer meldingen binnen van een schietpartij. “Wij zijn daarop met meerdere agenten ter plaatse gegaan”, vertelt politiewoordvoerder Thijs Damstra. “Getuigen hebben aan ons verteld dat ze meerdere schoten hebben gehoord. Wij zijn daarop op onderzoek uitgegaan. Dit onderzoek leidde ons naar een man aan de Platinalaan. Deze bleek in bezit te zijn van een alarmpistool waar meerdere keren mee geschoten was. Het wapen en wat munitie hebben wij in beslag genomen, en de persoon heeft op basis van de wet wapens en munitie een bekeuring gekregen.”

Volgens Damstra is er niemand gewond geraakt en is er ook geen schade toegebracht. “Wel waren mensen in de straat behoorlijk geschrokken. Feit is dat je zulke wapens niet bij je mag dragen. Daarom is het in beslag genomen.”