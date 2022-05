Zware mishandeling in trein tussen Groningen en Leeuwarden op Koningsdag

nieuws

Foto Andor Heij. Arriva trein op hoofdstation

Agenten van het Basisteam Noordoost-Fryslân zijn op zoek naar getuigen van een zware mishandeling. Dit incident vond afgelopen woensdagavond (Koningsdag) rond 20.15 uur plaats in een trein van Groningen naar Leeuwarden.

Volgens de politie begon het incident ter hoogte van Buitenpost. Daar werd een vrouw geslagen of geduwd in de trein. De partner van de vrouw nam het vervolgens voor haar op. De mishandeling die daarop volgde zorgde volgens de politie voor behoorlijk letsel. De dader (en de groep waar deze bij hoorde) is hoogstwaarschijnlijk in De Westereen uit de trein gestapt.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Zij kunnen zich melden door te bellen met de politie via 0900-8844, of door een persoonlijk bericht achter te laten op de facebookpagina van het Basisteam Noordoost-Fryslân.