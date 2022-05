“Zorg er voor dat ondernemers eerst vet op de botten krijgen, en ga dan uitgestelde belastingen innen”

nieuws

Foto: EM2 Groningen

Ga pas de uitgestelde belasting terug innen als ondernemers in de culturele en horecasector weer wat vet op de botten hebben. Dat is de reactie van verschillende Groningse ondernemers op het plan van het kabinet om vanaf komende herfst uitgestelde belastingen terug te vorderen.

“Ik denk dat het belangrijk is dat je als overheid flexibel bent”, vertelt Chris Garrit die op het Suikerterrein EM2 runt. “De horeca- en cultuursector hebben het afgelopen twee jaar erg zwaar gehad. Dat je in oktober wilt beginnen om uitgestelde belastingen te gaan innen, dat is wel heel kort daarop. De overheid zou hier meer tijd voor moeten nemen. En natuurlijk, het is belangrijk dat er belasting betaald wordt. Maar enige coulance is op zijn plaats.”

Chris Garrit (EM2): “Qua kaartverkoop zitten we nog niet op het oude niveau”

Volgens Garrit hebben veel ondernemers nog geen vet op de botten. “Als ik nu kijk naar de aantallen kaartjes die ik verkoop voor een concert, dan zit ik nog niet op de aantallen van voor de coronacrisis. Het neemt de laatste weken wel wat toe, maar het oude niveau is nog niet behaald. Daar komt bij dat we nu heel lastig zitten qua personeel. We moeten moeite doen om genoeg mensen te vinden. En dan komt nu het terugbetalen van belasting daar bovenop. Toevallig zat ik eerder vandaag na te denken over wat nu het meeste pijn heeft gedaan tijdens de coronacrisis. Als eerste moest ik denken aan al die mensen die de ziekte niet hebben overleefd. Maar ik moest ook denken hoe de overheid met de kunst en cultuur is omgegaan. Dat er zo makkelijk met ons is omgegaan. Dat heeft mij heel verdrietig gemaakt.”

Tekst gaat verder onder de foto

Bij café Aan de Amstel is het sinds de versoepelingen druk. Foto: Kim Boonstra

Kim Boonstra (Café Aan de Amstel): “Over een half jaar is te snel”

Kim Boonstra van café Aan de Amstel sluit zich bij de woorden van Garrit aan: “Ik heb nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dat komt ook omdat ik ontzettend veel geluk heb gehad met mijn verhuurder. Die zei letterlijk tegen mij, goede huurders moet je koesteren. Dat heeft mij veel rust gebracht. Dat de overheid nu over een half jaar wil gaan beginnen om uitgestelde belastingen te gaan innen, dat is te snel. Wat wil je er mee bereiken? Er zullen bedrijven omvallen. Mensen gaan failliet, komen in de schuldsanering terecht. En dan? Dan kost het nog meer geld.”

“Als nu door zo’n maatregel alsnog bedrijven om gaan vallen, dan raakt dat de mensen”

En de gevolgen voor het publiek zijn groot. “Sinds de maatregelen versoepeld zijn heb ik iedere avond mijn kroeg nog vol gehad. Het is gezellig, de zaken gaan goed. Maar de inkomsten die ik de afgelopen twee jaar gemist heb, die ga ik nooit weer inhalen. Als nu door zo’n maatregel van de overheid alsnog bedrijven om gaan vallen, dan raakt dat de mensen. Een half jaar geleden schuifelden hier mensen voor de kroeg langs die de ziel onder hun arm hadden. Tegenwoordig zitten ze weer aan de bar met een grote glimlach. Ze kunnen weer leuke dingen doen. Stimuleer dat.”

Tekst gaat verder onder de foto

Bij café Bramble is men blij dat de maatregelen versoepeld zijn. Foto: Erick Bakker

Kees Douma (Bramble): “In plaats van generiek kun je ook individueel gaan kijken”

Volgens Kees Douma van Bramble aan de Noorderstationsstraat zou er bij de toekomst meer individueel gekeken moeten worden. “De maatregelen zoals ze geweest zijn, zijn generiek uitgevoerd. Dat geldt ook voor het plan om belasting terug te betalen. Terwijl je misschien ook kunt zeggen, dat je daar individueel naar gaat kijken. Het ene bedrijf kan het misschien makkelijker betalen, dan de ander. Dat is misschien ook wel een vraagstuk voor de politiek. Kijk, de vraag is ook hoe je de crisis bent ingegaan. Sommige bedrijven hadden het misschien heel breed, bij anderen stond het water al aan de lippen. Persoonlijk vind ik dat de sectoren heel ruimhartig gecompenseerd zijn. Een compensatie die er voor gezorgd heeft dat bedrijven zijn blijven leven die anders allang over de kop waren gegaan.”

“Ik heb geen stoeltjes meer, maar je mag ook staan óf dansen”

Douma herkent het sfeerbeeld dat Boonstra van café Aan de Amstel beschrijft: “Sinds de maatregelen zijn versoepeld is het druk. Ik kijk nu naar ons terras waar het de hele dag al gezellig is. De afgelopen weken heb ik ook een aantal keren tegen klanten moeten zeggen, ik heb geen stoeltjes meer. Maar je mag ook staan, of dansen. In het begin vonden mensen dat lastig, omdat de coronamaatregelen toch wel een beetje waren ingeslepen, maar inmiddels is het bijna weer als vanouds. En dat is super fijn. Hopelijk hoeven we in de toekomst ook geen stappen terug te doen.”

MKB-Nederland: “Donkere wolken pakken zich samen”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland ziet het ondertussen somber in. Hij verwacht dat het terug laten betalen van uitgestelde belastingen veel ondernemers in de problemen gaat brengen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat 200.000 ondernemers op omvallen staan. In totaal moeten zo’n 270.000 bedrijven in totaal nog ruim 20 miljard aan uitgestelde belastingen terug betalen. Het gaat om gemiddeld 75.000 euro per ondernemer, die in vijf jaar terugbetaald moet zijn, waarbij over zes maanden begonnen moet worden met de afbetaling. Vonhof omschrijft het als donkere wolken die zich boven de sector aan het samenpakken zijn.