Zonnige vrijdag, kwakkelende zaterdag; begin volgende week zonovergoten en zomers warm

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vrijdag af boven Groningen onder zomerse temperaturen. Dat weerbeeld zet zich de komende dagen voort, met zaterdag en zondag als harde onderbreking. Met maximaal 15 graden kent het begin van de eerste weekenddag mist en kans op wat regen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag zijn er zonnige perioden en ontstaat in de loop van de dag een aantal stapelwolken”, aldus Kamphuis. “Het wordt rond de 20 graden bij een zwakke of matige westelijke wind. In de nacht is er toenemende bewolking, met vooral in het westen van de provincie kans op een buitje.”

Dat weerbeeld zet zich zaterdag voort, aldus Kamphuis: “Zaterdag is er in de vroege ochtend kans op mistbanken. Verder zijn er wolkenvelden met in de ochtend en het begin van de middag kans op wat regen. Vooral in de loop van de dag breekt de zon nu en dan door. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige en langs de Wadden vrij krachtige noordenwind.”

Daarna draait het weer bij, besluit Kamphuis: “Zondag is er eerst veel bewolking met in de middag zonnige perioden. Het blijft droog bij 10 graden in het Lauwersmeergebied tot 14 of 15 in het zuiden en oosten van de provincie. Er waait een zwakke noordenwind. Maandag is het zonovergoten en zomers warm bij 18 tot 20 graden en rustig weer. Dinsdag blijft het kwik met veel zon rond 20 graden schommelen. Warm lenteweer!”