‘Zondag veel zon bij 12 graden, dinsdag kan het 22 graden worden’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De temperaturen zitten de komende dagen in de lift waarbij er op dinsdag temperaturen boven de 20 graden mogelijk zijn.

Zondag begint de dag met wat bewolking waarbij er lokaal kans is op een mistbank. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en wordt het bij een zwakke noordelijke wind, windkracht 2, rond de 11 of 12 graden. In de nacht naar maandag kans op grondvorst. Maandagochtend is er opnieuw kans op een mistbank. De dag verloopt zonovergoten waarbij de maximumtemperatuur rond de 19 of 20 graden komt te liggen.

Op dinsdag kan het 21 of 22 graden worden. De dag verloopt grotendeels bewolkt waarbij de zon zich in de middag even kan laten zien. In de avond is er kans op een bui. Ook op woensdag is er kans op een buitje. De temperatuur doet dan een stapje terug naar 18 of 19 graden.